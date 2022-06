Advogados aliados de Lula levam a presidente da Fiesp temor por democracia

Representantes do Prerrogativas, grupo de advogados que se notabilizou pela militância anti-lavajatista e por organizar o jantar que selou a aproximação do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), visitaram o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes da Silva, para externar preocupação com os ataques que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem feito contra o processo eleitoral. O encontro foi realizado no final da tarde de terça-feira, 21, na sede da Fiesp, na avenida Paulista, e terminou com um pedido para que a entidade, que reúne alguns dos principais empresários do país, auxilie na defesa das instituições democráticas.

Procurado pela reportagem, o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, confirmou a reunião e disse que ela foi “muito agradável”. “Nosso grupo tem muito carinho pelo Josué e celebrou a chegada dele à presidência da Fiesp”, afirmou o advogado, que estava acompanhado de Fabiano Silva dos Santos, coordenador-adjunto do Prerrogativas. Os advogados também falaram da apreensão do grupo com o crescimento da pobreza, retratado em estudos recentes sobre o avanço da fome.

Josué assumiu o comando da Fiesp no início do ano e tem evitado se envolver em assuntos de política partidária. Ele é filho de José Alencar (1931-2011), que foi vice-presidente de Lula por oito anos. A Fiesp prevê contribuir para o debate eleitoral apresentando em agosto, a todos os candidatos à Presidência, um conjunto de propostas para a economia do país. A mensagem passada na terça-feira é que o presidente da entidade já compartilha do sentimento de que é preciso preservar as instituições democráticas. Internamente, Josué é descrito como um “absoluto democrata”.

Apesar de os relatos darem conta de que a reunião não serviu para tratar de pedido de apoio a nenhum candidato específico, os representantes do Prerrogativas deixaram claro no encontro que, em sua visão, a única alternativa capaz de derrotar Bolsonaro, hoje, é Lula.