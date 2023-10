Advogado que defendeu Lula na Lava-Jato ganha cargo no governo

Atualizado em 12 out 2023, 17h40 - Publicado em 12 out 2023, 17h13

O advogado Luis Henrique Pichini Santos, um dos integrantes da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva em processos da operação Lava Jato, ganhou um cargo no governo federal. Ele irá atuar no Gabinete Adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal do presidente.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União e assinada por Marco Aurélio Santana, o Marcola, chefe de gabinete de Lula. Ele irá receber salário de 11.300 reais mensais.

Pichini é formado em direito e trabalhou no escritório Teixeira Martins & Advogados, do agora ministro Cristiano Zanin, indicado pelo petista ao Supremo Tribunal Federal. Ele é crítico ferrenho do senador Sergio Moro (União-PR) e foi um dos advogados a assinar a ação popular que transformou o ex-juiz em réu por prejuízos financeiros causados à Petrobras pela Lava Jato.

