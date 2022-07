Advogado da família Bolsonaro lança pré-candidatura a deputado federal

Defensor do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos dentro e fora dos tribunais, o advogado Frederick Wassef vai se lançar candidato a deputado federal por São Paulo. Nesta terça-feira (19), ele acertou os últimos ajustes da escolha de seu nome na sede do PL, na zona sul da cidade. Segundo Wassef, ele decidiu a embarcar na empreitada com o objetivo de ajudar o Brasil. “Cansei de ver brasileiros indo para Miami, deveria ser o contrário, o Brasil tem potencial para ir muito mais longe”, afirmou ele a VEJA. Há oito anos, Wassef foi um dos primeiros a acreditar na candidatura presidencial de Bolsonaro e, desde então, manteve-se fiel a ele, mesmo durante a crise gerada pela descoberta de que o ex-policial Fabricio Queiroz estava abrigado em um endereço do advogado em Atibaia. “Fui execrado pela mídia, virei uma das maiores vítimas de fake news, mas fiquei de pé, ao lado do presidente, e nunca o traí, ao contrário de muita gente que foi eleita com ajuda dele e depois virou as costas”, desabafa. Wassef agora vai começar a organizar a campanha em São Paulo, tendo como desafios a falta de experiência na política e o tempo escasso até as eleições para viabilizar sua candidatura. Por outro lado, considera que tem como trunfos o apoio do eleitorado bolsonarista e da família presidencial. “Bolsonaro garantiu que vai me dar toda a força possível, assim como o Flávio”, diz, referindo-se ao senador e filho Zero Um. Como plataformas de campanha, Wassef vai se concentrar em temas como segurança, redução de impostos, combate ao comunismo e à redução da miséria.

O que o levou a entrar para a política? Quero ajudar o Brasil e sempre estive ao lado de Bolsonaro. O presidente apoia todos os candidatos de direita para vencer o comunismo e o socialismo e livrar o Brasil dessa ameaça.

Qual o conselho o presidente deu ao senhor? Sou candidato com autorização e consentimento do presidente. Ele endossou minha ficha de filiação ao PL. É óbvio que estou saindo a pré-candidato a deputado federal com autorização e ajuda do presidente. A primeira coisa que fiz foi despachar com o presidente. Foi recentemente. Estive no Planalto, pedi autorização, após ser convidado por várias pessoas, haja vista minha lealdade ao presidente e sua família. E fiel a todas as pautas dele, claro. Eu tenho oito anos de convivência com o presidente, tive autorização. Ele é meu 01. Bolsonaro apoia toda a direita e todos os candidatos do PL.

O que vai defender na campanha? Qual vai ser sua bandeira? Em primeiríssimo lugar será a luta e combate à ameaça da volta do comunismo e do socialismo. A América Latina inteira já caiu. Estamos vendo desastres econômicos, que levam pobreza aos mais pobres, quebram empresas, afugentam capitais, deixando o povo a mercê da miséria. Também vou atuar na segurança pública. Na cidade de São Paulo é um assalto a cada 30 segundos. Os bandos assaltam com fuzil, não há polícia. Parece que o governo deu uma ordem de proibir polícia ostensiva nas ruas. E os assaltos são filme de terror. Na sexta passada, vi imagens de marginais armados de fuzis, roubando pessoas no Jardim Europa. As pessoas ficaram peladas na rua, sem carteira, sem celular, mesmo com carro blindado.

Se o senhor for eleito, o que vai propor para essas duas questões, fome e segurança? Toda a luta deve ser feita seguindo o modelo norte-americano, de apoio a empresários, redução de tributos. Temos que apoiar a questão tributária, temos que combater a corrupção. Aqui se paga muito imposto. Não tem que sacrificar o povo. Tem que baixar os impostos e combater a corrupção. Estamos vendo a desapropriação de bens pelos tributos, não existe mecanismo de fiscalização e controle. Saia em São Paulo e veja as obras fantasmas.

O que o credencia a ser pré-candidato a deputado federal? Bolsonaro é o herói da república que salvou o Brasil. É fundamental ter alguém ao seu lado com a minha experiência. Tenho 18 anos trabalhados em Brasília. Nos últimos quatro anos, quantas e quantas matérias me mostrando entrando e saindo de Brasília, vendo o que está acontecendo, saíram na imprensa. Tenho experiência internacional, falo quatro idiomas, faz quatro anos que estou ao lado do presidente e de sua família. Quero entrar para a politica e ajudar a proteger o presidente e sua família.

Quanto vai custar sua eleição? Já há doadores? Não recebi nada. Estou tomando a decisão agora. Não há o que se falar nisso. Farei tudo dentro do rigor da lei. Sei o quanto todos miram em mim. Fui uma das maiores vítimas de fake news da história recente do país.

O senhor espera ser eleito com ou sem as urnas eletrônicas? Não vou me manifestar sobre essa pauta agora. Apenas digo que não consigo entender, e o povo também não entende, por que há tanta resistência que outras instituições da República possam participar dos mecanismos de prevenção de fraude. Se todos afirmem que é seguro, qual o temor de haver fiscalização extra? É acertada a posição o do presidente de exigir transparência.

Se o senhor for eleito, o que defenderá no Congresso? Como atuará em casos de conflitos com outros Poderes? Como toda a vida atuei, com diplomacia, arte, conciliação. Deve existir equilíbrio e harmonia entre os poderes. O Brasil é um só. Meu objetivo é o povo brasileiro. Por que a gasolina é mais cara e a pior aqui? Você vê o asfalto podre em São Paulo, em Brasília. Você passa e arrebenta o carro. Sem falar nas máfias dos radares.

Quais serão suas próximas pretensões políticas? Tenho um sonho: oito anos ao lado do maior político do Brasil, serei mais útil ao presidente e à nação participando oficialmente como político. E minha pretensão é lutar para que o Brasil se assemelhe aos Estados Unidos. Quero que os voos estejam lotados de Miami para São Paulo, não São Paulo para Miami.

Atualmente o ex-presidente Lula está numericamente a frente do presidente Bolsonaro nas pesquisas. O senhor acredita em reversão desse quadro? Primeiro não acredito na maioria das pesquisas que mostram uma realidade que é contrária ao que tenho visto em filmes e fotos. Não tem foto e filmagem do outro candidato nos braços do povo. Onde o presidente Bolsonaro pisa é aclamado como herói. Qualquer lugar que ele vai é aclamado, o povo vai à rua e se emociona. O fato é: as imagens mostram que onde ele chega o povo invade as ruas. Não vejo nenhum outro candidato fazendo esse fenômeno.

Como o senhor viu o caso do petista morto no Paraná pelo policial penal? Acredita em aumento da violência política daqui em diante? Foi uma exploração política e sem vergonha de um fato que não tem nenhum vínculo com política, polarização e com o presidente Bolsonaro. O que temos: não dá para ver quem sacou a arma primeiro e quem tentou o quê. Isso só será possível após o relatório final, robusto e com todas as testemunhas ouvidas. Mas o que temos é um crime comum, que alguém espalhou que foi cometido por um bolsonarista. Isso é uma fraude.

Mas há testemunhas que afirmam ter ouvido o autor dos tiros dizer “Aqui é Bolsonaro”. E há imagens também. Não tive acesso ao processo. Te garanto que é mentira. Isso não existe. As pessoas têm que ser responsáveis e esperar o término das investigações. A imprensa vem tentar envolver política nacional com crime comum. É muita falta de responsabilidade e de amor à Pátria.

