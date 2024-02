Ações de Bolsonaro pró-golpe não são uma ‘linha reta’, diz especialista

As investigações da Polícia Federal (PF) contra Jair Bolsonaro (PL) não traçaram, até o momento, um fio condutor entre atos preparatórios de um golpe de Estado e condutas do ex-presidente, um dos pressupostos para uma possível responsabilização penal. No entanto, na avaliação de especialistas, a natureza do crime investigado tem uma responsabilidade “porosa” e a apuração da PF pode não levar a uma linha reta entre autor e consequência, como acontece nos delitos comuns.

“Os golpes nunca são traçáveis em uma linha, como crimes individuais. Existe muito voluntarismo e participação secundária de outros agentes. É preciso ler historicamente. As ações institucionais têm uma relação de causalidade muito mais porosa”, afirma o professor da USP e advogado criminalista Mauricio Stegemann Dieter. Há, segundo ele, várias camadas de responsabilidade e de escalonamento, e não um único ato que leva a uma consequência criminosa, como acontece em crimes como furto e homicídio, por exemplo.

Mesmo antes da derrota de Bolsonaro nas urnas em outubro de 2022, uma escalada de tom golpista foi se firmando. Em agosto, o ex-presidente tentou convencer embaixadores de todo o mundo que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, o que motivou a sua primeira condenação à inelegibilidade. Um mês depois, no Bicentenário da Independência, os ataques foram repetidos, diante de uma plateia de milhares de pessoas. Depois do segundo turno, houve o bloqueio de rodovias em todo o País. Em dezembro, a sede da Polícia Federal em Brasília foi atacada e manifestantes atearam fogo em ônibus nas ruas, enquanto correligionários do ex-presidente iam se juntando nos acampamentos na frente dos quarteis-generais do Exército.

No Natal daquele ano, George Washington de Sousa tentou explodir uma bomba no caminho para o aeroporto da capital federal, mas foi impedido a tempo pela Polícia. Ele disse, nos depoimentos á Justiça, que queria provocar “caos”, o que de fato aconteceu nos ataques do 8 de janeiro de 2023. O atentado à bomba frustrado, na avaliação de Dieter, foi o “primeiro tiro” da tentativa de golpe de Estado. De acordo com o criminalista, o que está em disputa e ainda precisa ser esclarecido na investigação é quando começou e quando terminou esse processo.

Apesar do cerco cada vez mais fechado, Bolsonaro não desce do páreo e parte para uma estratégia de “tudo ou nada”, convocando um ato na avenida Paulista, no centro de São Paulo, para o próximo dia 25. A manifestação será uma demonstração de força e do tamanho do apoio que o ex-presidente ainda tem e pode tanto aproximar quanto afastá-lo de uma ordem de prisão.