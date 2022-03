ACM Neto dispara na Bahia, mas fator Lula pode embolar sucessão

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera com ampla vantagem a corrida pelo governo da Bahia, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. De acordo com o levantamento, ele soma 66% das intenções de voto.

Empatados tecnicamente estão o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), com 5%; o secretário da Educação do governo Rui Costa (PT), Jerônimo Rodrigues (PT), com 4%; e o policial Kleber Rosa (PSOL), com 2%. Brancos e nulos são 14% e indecisos, 9%.

No outro cenário, sem Roma, ACM Neto vai a 69%. Rodrigues soma 6% e Rosa, 3%. Brancos e nulos nesta simulação são 15% e indecisos, 7%.

A vantagem de ACM Neto se consolidou com a saída do ex-governador Jaques Wagner (PT) do páreo, mas ela é colocada em xeque com o fator Lula. No estado onde 53% dos entrevistados responderam preferir que vença um candidato a governador mais ligado ao petista, a presença do ex-presidente na campanha é capaz de mudar o jogo.

A pesquisa comparou o desempenho dos pré-candidatos ao terem seus nomes associados a um cenário de apoio. O petista Rodrigues salta de 4% das intenções de voto para 37% quando seu nome é apresentado “com o apoio de Lula”. ACM Neto, mostrado como independente, cai de 66% para 43%. Já Roma passa de 5% para 9% quando é associado a Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro é BA-06141/2022.