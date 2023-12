Ação da PF mira grupo do PCC que planejava atacar rivais e autoridades

Uma megaoperação comandada pela Polícia Federal em São Paulo na manhã desta quinta, 14, cumpre dezesseis mandados de busca e apreensão e outros três de prisão preventiva contra integrantes do PCC, a principal facção criminosa do estado, que atua dentro e fora dos presídios. O objetivo, segundo a PF, é desmantelar uma célula da organização voltada à prática de homicídios contra rivais e terceiros, o que incluiria até autoridades.

Durante as investigações, iniciadas há meses, policiais federais encontraram endereços ligados aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assim como de outras autoridades em documentos obtidos com o grupo. Mas, de acordo com a PF, não foram encontrados planos de atentado contra os parlamentares.

“O grupo criminoso é suspeito de planejar ataques a autoridades, mas não é possível afirmar ainda quem seriam esses alvos. A PF pretende esclarecer isso após a análise dos materiais apreendidos nesta fase”, informou a corporação nesta manhã, em nota. Pacheco e Lira não comentaram a operação.

Em março deste ano, outra operação da PF prendeu nove pessoas ligadas ao PCC após investigações apontarem planos do grupo para atacar servidores e políticos, como o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR). As prisões foram efetuadas também em São Paulo, onde a polícia apreendeu joias, celulares, dinheiro em espécie e um carro de luxo.

Continua após a publicidade

Na época, o ministro da Justiça, Flávio Dino – respaldado ontem pelo Senado como futuro ministro do STF -, confirmou que o PCC tinha “plano de homicídios contra vários agentes públicos”. Extorsão mediante sequestro também era uma das ações planejadas, segundo a PF.

Cerca de 150 policiais federais participam da ação desta quinta, que tem o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado, e visa ainda desarticular um esquema de compra e venda de armas de fogo ilegais.