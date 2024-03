‘Absurdo’ e ‘midiático’: a reação da defesa de Bolsonaro ao indiciamento

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Assessor pessoal e um dos advogados do ex-presidente, Fabio Wajngarten foi às redes nesta terça, 19, para classificar o relatório da Polícia Federal que indicia Jair Bolsonaro, Mauro Cid e outros investigados no caso da falsificação de certificados de vacinação contra Covid-19 como “absurdo”. O ex-secretário de Comunicação do governo voltou a tratar o caso como “perseguição política”.

“Na minha humilde opinião, o indiciamento de hoje, que até o presente momento a defesa técnica sequer teve acesso, é tão absurdo quanto o caso da baleia (investigação sobre uma suposta perturbação contra um animal praticada pelo ex-presidente no litoral de São Paulo). O mundo inteiro conhece a opinião pessoal de Jair Bolsonaro quanto ao tema da vacinação, muito embora ele tenha adquirido mais de 600 milhões de doses. Ademais, enquanto exercia o cargo de presidente, ele estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado nas suas viagens. Trata-se de perseguição política e tentativa de esvaziar o enorme capital político (dele), que só vem crescendo”, escreveu Wajngarten.

Crítica aos aliados

Ao falar de capital político de Bolsonaro, Wajngarten também criticou supostos aliados que se aproveitam dos votos do bolsonarismo, mas não prestam a solidariedade devida ao ex-presidente em certos momentos. “Vamos ver com lupa quais candidatos querem surfar a onda desse enorme capital politico, mantendo-se indiferente a essa perseguição. Ao final, recomendarei ao grupo politico do presidente que jamais permita que essa relação unilateral e desequilibrada seja ativo eleitoral de quem quer que seja. Aos oportunistas de ocasião, tenham a certeza, que mais ainda agora, gafanhotos terão vida curta. Política é grupo, coesão e solidariedade”, postou.

O ex-secretário também criticou o que chamou de vazamentos da investigação da PF. “Vazamentos continuam aos montes ou melhor aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial”, escreveu.

Depoimento

O indiciamento de Bolsonaro reproduz um trecho da delação premiada de Mauro Cid, o ex-auxiliar do ex-presidente. Nele, Cid acusa Bolsonaro de ter dado a ordem para falsificar os certificados: “Que o presidente, após saber que o colaborador possuía os cartões de vacina para si e sua família, solicitou que o colaborador fizesse para ele também; que o ex- presidente deu a ordem para fazer os cartões dele e da sua filha, Laura Bolsonaro.” No depoimento, Cid diz ainda que entregou os cartões falsificados em mãos ao próprio Bolsonaro.