Absorventes, adoção e remédios para câncer: a pauta travada do Congresso

O Congresso Nacional retorna os trabalhos nesta quarta-feira, 2, com uma pauta travada pela discussão sobre a manutenção ou não de 17 vetos a projetos de lei determinados, ao longo do ano passado, pelo presidente Jair Bolsonaro. Algumas dessas discussões são cercadas de polêmicas, como o projeto de lei da saúde menstrual, que prevê a distribuição de absorventes pelo estado para mulheres de baixa renda.

A derrubada dos vetos presidenciais a projetos de lei era fato raro no Brasil desde a redemocratização até meados do governo Dilma Rousseff, quando a análise dessas decisões passou a ser obrigatória pelo Congresso (em sessão conjunta de deputados e senadores). A pauta fica travada, obrigando a análise desta matéria se o veto está há mais de 30 dias esperando o parecer dos parlamentares. O governo Bolsonaro é recordista de vetos derrubados (já são cerca de 50 projetos que foram promulgados mesmo com a negativa presidencial). As empresas de relações governamentais e lobistas que atuam em Brasília até já chegaram a mudar suas formas de trabalho, colocando no cálculo para o sucesso as manobras a serem feitas para derrubar ou garantir eventuais vetos.

Um dos vetos totais sob análise do Congresso é o que previa que o estado deveria tentar reinserir crianças em suas famílias originais antes de encaminhá-las para adoção. O veto se deu sob justificativa de que a medida poderia contrariar os interesses as crianças, pois o processo de adoção poderia demorar mais e elas poderiam ficar exposta a riscos se mantidas em ambientes de maus tratos.

Outro veto é o que retirou do Marco Legal das Startups o dispositivo que permitia aos investidores em startups recuperar prejuízos iniciais do investimento no momento da venda das ações das empresas, com a tributação sobre o ganho incindindo sobre o lucro líquido.

Além disso, os parlamentares devem decidir se mantém ou não os vetos ao projeto de lei que previa socorro a empresas do setor de eventos. Após pressão do ministro Paulo Guedes, o presidente optou por não aprovar trecho do projeto que previa redução de impostos para essas atividades.

Bolsonaro também havia determinado veto total ao projeto que previa inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças com benefícios da Previdência Social, que também bloqueia a pauta. Na pauta, há ainda o texto vetado totalmente que previa que planos de saúde forneçam medicamentos antineoplásicos, contra câncer, no domicílio dos segurados.

Os senadores chegaram a iniciar em dezembro os vetos à privatização da Eletrobrás, aprovada no mês passado. Entre os itens em discussão, há o que trata da realocação de famílias que se encontram nas áreas de servidão de linhas de transmissão e o que dispõe sobre a compra de ações públicas da empresa por ex-funcionários. Bolsonaro vetou ainda o projeto que previa que a cobrança de IPI deveria ocorrer no município de origem do produtos, sob alegação de que tal ato poderia causar insegurança jurídica.

Importante para as eleições, há ainda a discussão do veto imposto pelo presidente ao projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Bolsonaro vetou o trecho que previa punição para “comunicação enganosa em massa” e o que previa aumento de 50% para o tempo de punição a militares que se envolvessem em atos contra o estado de direito.

A questão da saúde menstrual é uma das que mais causou polêmica, pois contava apoio até de parlamentares do centrão e motivou estados e prefeitura a implementar, com recursos próprios a distribuição de absorventes. O consenso é que a falta de recursos financeiros para a aquisição dos absorventes limita o acesso de jovens à educação e das adultas ao mercado de trabalho.

Entre os vetos que ainda não estouraram o prazo e não trancam a pauta, mas também envolvem polêmica, há trechos da Lei do Orçamento Anual que reduziu recursos para a Educação.