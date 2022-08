Abílio Diniz doa R$ 200 mil ao bolsonarista Tarcísio na eleição em SP

O empresário e investidor Abílio Diniz, ex-controlador do Grupo Pão de Açúcar e dono do fundo de investimentos Península, começou a abrir o bolso para candidatos nas eleições de 2022 na largada das campanhas eleitorais.

O primeiro a ser agraciado com o dinheiro do bilionário é o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo de São Paulo. Abílio fez uma transferência de 200.000 reais ao caixa de campanha de Tarcísio na segunda-feira, 15. Entre abril e maio, no período pré-eleitoral, o empresário já havia colocado 1 milhão de reais nos cofres do Partido Novo.

Se depender dos aportes eleitorais do empresário em 2018, ele ainda deve contribuir com mais candidatos neste ano. Há quatro anos, Abílio Diniz doou 1,2 milhão de reais, 19º maior montante repassado às campanhas, dividido entre 19 candidatos de onze partidos.

Segundo a Revista Forbes, Abílio é dono da 16ª maior fortuna do Brasil, estimada em 12,5 bilhões de reais. Recentemente, o empresário informou que não assinaria manifestos pela democracia porque preferia se manter “neutro”. “Eu tenho canal com os dois, mas não apoio nem o Lula e nem o Bolsonaro”, disse ao jornal O Globo.