A volta por cima da governadora esnobada pela turma de Ciro Gomes

A governadora do Ceará, Izolda Cela, não tem do que reclamar. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 13, pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que a sua gestão é aprovada por 62,4% dos cearenses e que 45,9% dos moradores do estado consideram o seu governo ótimo ou bom.

São indicadores muito bons para quem assumiu o cargo há menos de seis meses, em abril deste ano, quando Camilo Santana (PT), de quem era vice, renunciou para disputar o Senado.

Melhores ainda para quem foi esnobada pelo seu próprio partido, em julho, quando o grupo liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes decidiu não apoiar a sua candidatura à reeleição e lançar o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

A decisão irritou Camilo Santana e o PT, que romperam a aliança que comandava o estado há dezesseis anos, e lançaram candidato ao governo o deputado estadual Elmano Silva (PT), que já está empatado com Cláudio na corrida ao governo – leia matéria aqui.

Desde julho, quando foi esnobada, a aprovação de Izolda saltou de 57,8% em julho para 59,7% em agosto, 60,3% em setembro e agora 62,4%. Ou seja, só melhorou. Izolda deixou o PDT e agora apoia a chapa do PT ao governo do estado.

Derrocada

O imbróglio envolvendo a governadora é só mais um capítulo na derrocada política de Ciro Gomes em seu estado. Segundo o mesmo levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas, ele tem apenas 14,4% das intenções de voto para presidente no Ceará e está muito atrás dos dois favoritos – Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,1%, e Jair Bolsonaro (PL) tem 28,1%.

O resultado mostra como Ciro encolheu no estado. Na eleição presidencial de 2018, ele venceu no Ceará, com 41% dos votos válidos contra 33% do candidato petista, Fernando Haddad, e 21% de Bolsonaro. O Ceará foi o único estado em que Ciro saiu vitorioso naquela eleição. No geral, ele terminou em terceiro na disputa nacional com 12% dos votos válidos.

Ciro também havia vencido no estado nas outras duas eleições presidenciais que disputou. Em 1998, derrotou no primeiro turno FHC e Lula. Em 2002, teve 44,5% dos votos, sua melhor marca, e venceu Lula de novo no estado.

O levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas foi feito por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE-04394/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.