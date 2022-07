A vantagem de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial no segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais (10,4% dos votantes do país), com 42% dos votos, contra 34% do presidente Jair Bolsonaro, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 15.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6,5%; Simone Tebet (MDB), com 2,1%; André Janones (Avante), com 2,0%; e Pablo Marçal (Pros), com 1,3%. Os demais candidatos não atingiram 1 ponto porcentual.

Entre os entrevistados, 6,8% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum e 3,7% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Apesar de liderar em Minas Gerais, Lula não consegue ainda alavancar a candidatura ao governo do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), a quem anunciou apoio há pouco mais de um mês. Kalil tem 27,4% das intenções de voto, contra 45,7% do governador Romeu Zema (Novo), segundo pesquisa divulgada nesta sexta pelo mesmo instituto — leia a matéria aqui.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1640 eleitores de Minas Gerais entre os dias 9 e 14 de julho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-01100/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

