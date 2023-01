A união de governadores bolsonaristas em torno de Lula contra terrorismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu na noite desta segunda-feira, 9, governadores e representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O encontro deverá discutir ações conjuntas a fim de evitar que atos golpistas e terroristas, articulados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, se alastrem pelo país.

Até mesmo mandatários aliados a Bolsonaro — como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina — que inicialmente haviam informado que não participariam da reunião, acabaram comparecendo.

O governador do Pará Helder Barbalho (MDB) abriu o discurso agradecendo a presença dos chefes estaduais e assinalou que o Fórum dos Governadores respeita as “diversas matizes políticas que compõem a pluralidade ideológica e partidária” do país, mas que todos têm uma causa “inegociável” que os une, que é a democracia.

“Estejamos aqui não para defender ideias ou pensamentos de direita ou de esquerda, mas que possamos defender a democracia e as instituições do nosso país (…) Entendemos todos a importância de estarmos aqui presencialmente para reafirmar o compromisso dos 27 estados da federação com a democracia e nos colocar ao lado dos poderes constituídos deste país neste momento que o país vive”, declarou Barbalho.

O encontro contou com a presença, ainda, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, o interino Veneziano do Rêgo (MDB-PB).

Veja os governadores presentes:

Antônio Denário (RR)

Carlos Brandão (MA)

Ratinho Jr. (PR) — No início da reunião, anunciou-se que o governador do Paraná se atrasaria

Celina Leão (DF)

Cláudio Castro (RJ)

Clécio (AP)

Helder Barbalho (PA)

Marcos Rocha (RO) – Como está licenciado, mandou representante do governo

Ronaldo Caiado (GO) – Como recupera-se de cirurgia, enviou o vice Daniel Vilela

Eduardo Leite (RS)

Eduardo Riedel (MS)

Elmano de Freitas (CE)

Fábio Mitidieri (SE)

Fátima Bezerra (RN)

Gladson Cameli (AC) – Enviou vice Mailza Gomes

Jerônimo Rodrigues (BA)

João Azevedo (PB)

Jorginho Mello (SC)

Paulo Dantas (AL)

Paulo Mendes (MT) – Enviou vice Otaviano Biveta

Rafael Fonteles (PI)

Raquel Lyra (PE)

Renato Casagrande (ES)

Romeu Zema (MG)

Tarcísio de Freitas (SP)

Vanderlei Barbosa (TO)

Wilson Lima (AM)

