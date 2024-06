A um voto da descriminalização, STF retoma julgamento sobre maconha

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira, 20, o julgamento do processo que discute a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A discussão será retomada com a apresentação dos votos dos ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia. Até agora, oito ministros já apresentaram seus votos e o placar está em 5 a 3 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal.

A última sessão de julgamento do processo, em março deste ano, foi interrompida por um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O caso em discussão na Corte desde 2015 é um recurso extraordinário ao qual a Corte atribuiu repercussão geral — ou seja, o que for decidido nele vai valer também para outros processos que tratem sobre o assunto.

O que está em discussão?

O que está em pauta é a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que estabelece como crime o porte de drogas para consumo pessoal. Na prática, vários juízes e tribunais já absolvem casos de porte de pequenas quantidades, mas não há uma uniformização desse entendimento.

Como votaram os ministros do Supremo?

O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (antes de se aposentar) e Luís Roberto Barroso votaram para que fosse estabelecido um limite de 60 gramas para diferenciar usuários e traficantes. Edson Fachin acompanhou os colegas pela inconstitucionalidade do artigo 28, mas não estabeleceu nenhuma quantidade em seu voto.

Até o momento, são favoráveis a manter a legislação vigente os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques (que fixaram, em seus votos, a quantidade de 25 gramas para fazer a diferenciação entre traficantes e usuários) e André Mendonça (que estabelece o limite de 10 gramas). Nesse cenário, a Corte precisa de só mais um voto para formar maioria e declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas.

Embate com o Congresso

A apreciação do tema no Supremo já gerou embate com o Congresso. Em abril, quando a Corte formou maioria para a descriminalização de pequenas quantidades de maconha para uso pessoa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) estabelecendo a criminalização do porque de qualquer quantidade de drogas.

A iniciativa foi interpretada como uma reação ao posicionamento que estava se formando no Supremo. Na ocasião, Pacheco justificou que estava resguardando as prerrogativas do Congresso de legislar sobre o tema. Em março, a PEC foi aprovada nos dois turnos no Senado.