A tremenda gafe ao vivo do candidato Tarcísio de Freitas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, se enrolou durante uma entrevista ao vivo na TV. Ao ser questionado pela apresentadora sobre o nome da escola em que ele vota na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) não soube responder. “Ah, é um colégio”, disse.

O nome da escola onde o postulante escolherá seus nomes é Carlos Saloni, localizada na Rua Carlos Rodolfo, 222, em São José dos Campos.

Carioca de nascimento, Tarcísio registrou seu domicílio eleitoral na cidade do Vale do Paraíba, sob a alegação de que tem vínculos com o município.

Veja abaixo:

Tarcísio não sabe onde vota. “Fugiu a cabeça”, explicou. pic.twitter.com/bxtTv8y3Em — Victor Ferreira (@VictorFerreira) September 22, 2022

Continua após a publicidade

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, vem explorando há tempos a falta de vínculos do rival com São Paulo e não perdeu tempo para cutucar o adversário que não soube dizer qual é o seu local de votação.

.@tarcisiogdf já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação ➡️ https://t.co/H7BCvu5wvo pic.twitter.com/ekiWPYC7zl — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 22, 2022