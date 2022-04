A teoria da conspiração em torno do voto de Mendonça contra Silveira

Em meio a críticas dos bolsonaristas mais radicais por ter votado contra o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão e à perda do mandato, o ministro André Mendonça virou alvo de teorias conspiratórias nas redes sociais. O motivo: ele participava da sessão de julgamento por meio de videoconferência quando, durante seu voto, um telefone tocou insistentemente. Foi o suficiente para os simpatizantes de Silveira sugerirem que Mendonça estava sob pressão dos colegas de toga e, quem sabe, até teria sido ameaçado para julgar o parlamentar culpado.

Mensagens com esse teor começaram a circular em vídeos no YouTube e em grupos bolsonaristas no Telegram nesta quinta-feira, 21. Até o advogado de Silveira, Paulo Faria, contrariado com a decisão da Corte que condenou o deputado por 10 votos a 1, escreveu no Twitter: “Pergunta do milhão: QUEM ligou para André Mendonça no meio da leitura de seu ‘voto’?”.

Um dos vídeos que circulam no Telegram, no canal Questione-se (que tem 58 mil inscritos no aplicativo), acrescenta outros elementos à teoria conspiratória: “Olha a cara do Fux (Luiz Fux, presidente do tribunal). Ali você vê uma conexão no olhar com outro ministro que está daquele lado ali, não sei se é Gilmar Mendes”, narra o apresentador do vídeo, quando a transmissão da sessão de julgamento tira de cena Mendonça — que parece ter ido atender ao telefonema — e foca no presidente do STF, que sorri por causa da situação. Muitos perfis nas redes sociais sugeriram que isso provava que os outros ministros estavam por trás da ligação inesperada.

A explicação para o episódio, no entanto, é bem diferente. O ministro André Mendonça está fora do país em um evento acadêmico e participou da sessão do quarto do hotel onde estava hospedado. Durante o voto, o interfone tocou e o magistrado interrompeu sua fala para desligar o aparelho, sem atender, informou a assessoria do STF. Depois do fim da sessão, Mendonça tomou conhecimento de que a tentativa de contato havia sido feita pela recepção do hotel.