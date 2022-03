A tentativa bizarra em fazer de Daniel Silveira um mártir do bolsonarismo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A resistência do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) contra a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, encontrou apoio entre os parlamentares bolsonaristas. Em sua saga de dormir na Câmara para não precisar usar a tornozeleira eletrônica, Silveira teve boa parte das necessidades supridas pelos colegas.

Coube à deputada Carla Zambelli (PL-SP) levar água e travesseiro para um maior conforto do acusado de manifestações anti-democráticas. Já Luiz Lima (PL-RJ), outro parlamentar bolsonarista, levou um colchão para a Câmara na noite de ontem (terça, 29).

Silveira chegou a dizer que dormiria no Plenário, mas passou a noite em seu gabinete. Alguns bolsonaristas fizeram uma vigília em apoio ao deputado em frente ao local, como foi o caso da deputada Alê Silva (Republicanos-MG). Apoiadores também tentaram puxar uma hashtag de apoio a Silveira no Twitter, mas ela não chegou a estar entre os assuntos mais comentados da rede social. Silveira tem o perfil banido no Twitter, Instagram e Facebook por ordem de Moraes.

Na manhã desta quarta, 30, coube a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada evangélica no Congresso, fazer uma oração no gabinete de Daniel Silveira.

O deputado segue alojado na Câmara. Em sua decisão, Moraes ressaltou que, caso seja necessário, o procedimento de instalação da tornozeleira poderia ocorrer “nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, devendo esta Corte ser comunicada imediatamente”.