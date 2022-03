A “sombra” de Bolsonaro nas andanças pelo litoral de SP no Carnaval

Futuro candidato a deputado federal e um dos assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente Mosart Aragão não desgruda do chefe nem nos intermináveis dias de folga de Bolsonaro. Uma das prioridades da família presidencial na disputa pela Câmara dos Deputados, Aragão tem registrado com entusiasmo nas redes sociais as andanças do presidente pelo litoral paulista desde o sábado, 26, quando Bolsonaro deixou Brasília para cinco dias sem trabalho na praia.

Neste intervalo de tempo, o assessor já publicou dezessete vídeos em sua conta no Twitter que mostram Jair Bolsonaro rodeado por banhistas a lhe pedir fotos. É o “datapraia”, nas palavras de Aragão, que costuma acusar as pesquisas de intenção de voto de mentirem sobre a real popularidade do chefe do Executivo. “Enquanto isso o ex presidiário permanece entocado na moita!”, escreveu em uma das publicações, em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas à Presidência.

O tenente do Exército que já serviu no Haiti considera-se da família em uma relação que já tem quase duas décadas: Mosart é casado com a irmã da ex-mulher de Renato Bolsonaro, irmão do presidente. Lotado no gabinete pessoal da Presidência da República como assessor especial, acumula uma remuneração de 24.000 reais, incluindo o que recebe como civil e militar.

Além de ser unha e carne com Bolsonaro no campo ideológico e nas visitas que o mandatário faz à sua claque no cercadinho do Palácio da Alvorada, Mosart forma uma dupla do barulho com outro auxiliar, Max Guilherme Machado de Moura

Dentro e fora das redes sociais, os dois destilam o tempo inteiro paranoias, teorias conspiratórias, caneladas em adversários e fake news. Embora não sejam citados como integrantes do célebre “gabinete do ódio”, estão entre os mais ativos executores do mesmo modus operandi.

Em uma entrevista a uma rádio do Vale do Ribeira, ao lado de Renato, Mosart resumiu uma de suas funções: abastecer o presidente com informações. Desde agosto, o tenente multiplicou sua presença nas redes: passou de 15,9 mil seguidores no Instagram para 59,2 mil. No Twitter, passou de 42,5 mil para 83,8 mil pessoas que o acompanham em sua retórica radical.