A secretária antifeminista do governo de Tarcísio em SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos) como futura secretária da Mulher de São Paulo. Ela é evangélica, bolsonarista raiz e diz ser contra o feminismo, movimento que defende a igualdade entre homens e mulheres.

Sonaira foi assessora parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entre 2015 e 2019 e a única candidata a vereadora a receber o apoio do presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2020. Nas redes sociais, a parlamentar costuma fazer críticas à esquerda, se refere ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como “ex-presidiário”, diz defender a família e se posiciona contra a legalização do aborto.

A futura secretária ainda classifica o feminismo como uma “ideologia imunda” e afirmou, em uma postagem descabida, que o movimento “mata mais que guerras e doenças”. “O feminismo é a sucursal do inferno. Quem se diz feminista e cristã está servindo a Satanás e seus demônios”, escreveu no Twitter. Após o anúncio, Sonaira afirmou que seu trabalho será focado no “protagonismo da mulher” e defendeu a necessidade de “mulheres fortes, que edifiquem suas casas” para a construção de uma família forte.

Essa não é a primeira indicação polêmica de Tarcísio. O governador eleito anunciou outros bolsonaristas para compor seu governo, como o deputado federal Guilherme Muraro Derrite, conhecido como Capitão Derrite (PL-SP), que vai chefiar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O nome desagradou a policiais, já que o oficial da reserva da Polícia Militar, embora tenha chefiado um pelotão da Rota de 2010 a 2013, jamais administrou uma unidade com efetivo, viaturas, equipamentos e sede. Para o Turismo, foi escolhido um pastor evangélico, o deputado Roberto de Lucena (Republicanos), que já defendeu a “cura gay” e criticou o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF.