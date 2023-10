A saia-justa de Alexandre Padilha por causa do Hamas

Atualizado em 10 out 2023, 21h03 - Publicado em 10 out 2023, 20h22

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, telefonou nesta terça-feira, 10, para o presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, para se explicar sobre um encontro com um apoiador do Hamas.

Padilha recebeu o vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, Sayid Tenório, no Palácio do Planalto cinco dias antes dos ataques a Israel. Sayid fez publicações em apoio ao Hamas, responsável pelo terrorismo no território israelense – ele classificou o grupo como um “movimento de resistência palestino” e compartilhou imagens de um atentado que deixou jovens mortos em um festival de música eletrônica na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil e confirmada por VEJA. Após a repercussão da reunião, Padilha ligou para Claudio Lottenberg, que é colunista de VEJA, para dizer que se tratou de uma “visita de cortesia” realizada a pedido do embaixador do Brasil na Palestina. Durante a conversa, Padilha também confirmou que participará de uma audiência com representantes da Conib e da comunidade judaica, marcada para o dia 9 de novembro.

O deputado Luiz Phillippe Orleans e Bragança (PL-SP) apresentou um requerimento na Câmara para pedir explicações ao ministro sobre o encontro.

Demissão

Sayid Tenório era assessor no gabinete do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) e foi demitido no início da noite por conta de publicação na rede social simpática ao Hamas — leia a matéria aqui.

Sayid Tenório era secretário parlamentar na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, colegiado que é presidido por Jerry – Tenório era assessor comissionado no gabinete do deputado. Jerry é um aliado do ministro da Justiça, Flávio Dino, de quem foi secretário estadual de Cidades no Maranhão.

URGENTE

Em face de comentário em rede social feito por Sayd Marcos Tenório em postagem referente a foto de mulher agredida por integrantes do Hamas, manifesto minha total reprovação e veemente repúdio. Trata-se obviamente de uma posição absolutamente individual, que não tem… — Márcio Jerry (@marciojerry) October 10, 2023

