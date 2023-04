A rotina de Michelle após o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos

Depois de um mês de março com a agenda cheia de compromissos — o que incluiu o lançamento de uma linha de produtos de beleza e a sua oficialização na presidência do PL Mulher –, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem vivido dias relativamente tranquilos em Brasília.

Com as atividades no partido ainda engatando, Michelle chegou a tirar alguns dias de descanso no Nordeste com o maquiador Agustin Fernandes — parceiro comercial na empreitada dos cosméticos — e, recentemente, tem gravado vídeos institucionais sobre a filiação de mulheres à sigla, uma de suas prioridades desde que foi anunciada como dirigente setorial da legenda.

Paralelamente, a equipe da ex-primeira-dama planeja o roteiro e o calendário de viagens que serão feitas por Michelle pelo Brasil. O objetivo do périplo será, além de estimular a adesão de mulheres ao PL, entender as demandas e as configurações do partido nos principais estados, já de olho nas eleições municipais de 2024.

O giro também deverá servir para pavimentar o caminho político a ser trilhado por Michelle. Enquanto alguns poucos integrantes da legenda ventilam a possibilidade de uma candidatura presidencial — considerando, inclusive, uma eventual inelegibilidade de Jair Bolsonaro –, outros expoentes mais realistas consideram a disputa a uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado.

Após mais de três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente retornou ao Brasil no final de março e, na quarta-feira, 5, prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Na oitiva, afirmou que ficou sabendo da existência dos bens em dezembro do ano passado e que não se lembrava de quem o avisou da apreensão do conjunto, avaliado em mais de 16 milhões de reais — o inquérito da PF apura se Bolsonaro cometeu crime de peculato ao supostamente tentar ficar com as joias.