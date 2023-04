A revoada de tucanos na recepção a Eduardo Leite em São Paulo

Com gritos de “Ô, Leite, preste atenção, sou filiado e queremos convenção”, proferidos por militantes tucanos na porta de um restaurante nos Jardins, em São Paulo, o presidente nacional do PSDB e governador gaúcho, Eduardo Leite, encontrou-se com algumas lideranças para uma reunião de reaproximação na noite da quinta 27. Além da manifestação inusitada, com direito a cartazes com palavras “golpe” e “respeito”, outro fato curioso é que o local escolhido pelo tucanato fica na área térrea do prédio onde o ex-governador e ex-filiado João Doria possui escritório (ele não teve relação alguma com o ato).

No lado de dentro, apenas seis dos mais de 150 prefeitos do partido em São Paulo estiveram presentes. “Não fui nem convidado, apesar de governar a maior cidade que um tucano administra”, afirma Orlando Morando, de São Bernardo do Campo. “Mas os que foram chamados, mas preferiram não ir, o fizeram porque não concordam com o que o Eduardo Leite fez”, diz, referindo-se ao fato de o gaúcho ter desmarcado as convenções da legenda. Morando chegou a entrar na Justiça sobre a medida, mas não obteve êxito.

O presidente estadual do partido, Marco Vinholi, minimizou a pouca adesão ao encontro e disse que a reunião foi proveitosa. “Não sei se eles chamaram todos os prefeitos, mas a conversa foi boa e o Leite apresentou o planejamento para o partido e sua intenção de se reposicionar no cenário nacional”.

Além de Vinholi, estiveram presentes o ex-senador Tasso Jereissati, além de prefeitos de Ribeirão Preto (Duarte Nogueira) e Santo André (Paulo Serra), entre outros.