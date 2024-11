A resposta do Flamengo à operação da PF contra o atacante Bruno Henrique

O Clube de Regatas do Flamengo declarou apoio a Bruno Henrique em meio às investigações contra o atacante por suposta manipulação de jogos. O atleta é alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira, 5.

“O clube, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência”, publicou o Flamengo em comunicado nas redes sociais.

A nota afirma que o atacante segue em atividade normalmente e viajará com a delegação para Belo Horizonte nesta terça-feira, onde o time enfrentará o Cruzeiro na quarta, 6, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube acrescenta que Bruno Henrique já foi investigado por outro inquérito, atualmente arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas que a investigação atual corre em sigilo de Justiça e “que não tem como afirmar que se trata do mesmo caso”.

Manipulação de cartões

De acordo com a Polícia Federal, a suspeita é ade que Bruno Henrique teria atuado em campo de forma a provocar, intencionalmente, o recebimento de cartões durante a partida. A prática configura manipulação do mercado e seria utilizada para interferir nos resultados do jogo e beneficiar casas de apostas.

A Operação Spot-fixing ocorre no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Ao todo, mais de cinquenta agentes da PF e seis membros do Gaeco/DF cumprem doze mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG), Ribeirão das Neves (MG) e Rio de Janeiro (RJ).