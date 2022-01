A resposta de FHC ao PSDB sobre o assédio de Lula

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmou nesta terça-feira, 25, o seu apoio ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para a disputa da Presidência da República em outubro. O aceno ocorre em meio às investidas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre tradicionais lideranças tucanas.

“Já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato governador João Doria à Presidência e que foi respaldada pelo meu partido”, escreveu FHC em um post no Twitter. A nota é importante porque nos últimos dias circulou nos bastidores a informação de que os dois ex-presidentes poderiam ter um novo encontro.

respaldada pelo meu partido. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) January 25, 2022

Enquanto trabalha para concretizar a aliança com Geraldo Alckmin (sem partido) para o posto de vice, Lula já se encontrou com o senador Tasso Jereissati e com o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira. O petista também mandou o recado a outro ex-senador, Arthur Virgílio, cotado para o posto de chanceler de um eventual governo Lula.

Entre todos os assediados, o apoio de FHC é considerado muito importante por Doria pelo simbolismo, já que ele é a maior liderança histórica do PSDB. Aliados do governador acreditam que todos os caciques tucanos estarão com o governador paulista na eleição.