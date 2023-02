A resposta da Eletrobras às críticas de Lula sobre a privatização

Desde a campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito críticas à privatização da Eletrobras, concluída pelo governo de Jair Bolsonaro em 2022. Nesta semana, o chefe do Executivo voltou a falar sobre o assunto e destinou à Advocacia Geral da União a missão de tentar reverter o cenário. Em nota enviada a VEJA, o presidente da empresa, Wilson Ferreira Junior, falou pela primeira vez sobre o assunto e reforçou que o processo de privatização foi aprovado em todas as instâncias.

“Todo o processo de capitalização foi amplamente debatido e aprovado pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além de ter sido realizada audiência pública, e o BNDES ter conduzido os estudos e a modelagem do processo, conforme determina a Lei do Programa Nacional de Desestatização”, disse. “A solidez do processo e os novos rumos da companhia foram aprovados em todas as instâncias, o que se percebe pela confiança dos mais de 370 mil trabalhadores que investiram seus Fundos de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na empresa”, completou.

Na semana passada, Lula afirmou que pediu que a AGU, sob o comando de Jorge Messias, entre na Justiça para questionar as cláusulas da privatização da Eletrobras, que classificou como “errática” e “lesa-pátria”. Como mostrou a reportagem publicada na edição de VEJA desta semana, o órgão estuda o que pode ser feito para tentar reverter o processo. Os principais pontos questionados são o poder de voto da União nas assem­bleias internas e as regras que dificultam a compra de ações, impedindo que o governo volte a ditar os rumos da empresa. O presidente afirmou que foi feita “quase que uma bandidagem” para que a União não volte a ter controle sobre a companhia.

Em nota, a Eletrobras disse que o processo de privatização propiciou “uma série de benefícios para toda a sociedade”, além de potencialmente aumentar a capacidade de investimento da companhia em mais de três vezes. “Durante o processo, de capitalização privada com diluição do controlador, foram atraídos investimentos de R$ 33,7 bilhões para o país, boa parte de investidores estrangeiros. Por não se tratar de um processo clássico de privatização, mas sim de uma capitalização, a Eletrobras continua sendo um patrimônio do país, com conselho administrativo e diretoria compostos por brasileiros. Todas as decisões da empresa são tomadas no Brasil, por quem conhece suas necessidades”, declarou.

A empresa afirmou ainda que o processo possibilitou, em 2022, o depósito de R$ 5 bilhões no Fundo CDE, que tem como objetivo reduzir a tarifa dos consumidores anualmente. “O valor total da parcela dos contratos das usinas da Eletrobras que vai para a modicidade tarifária é de quase R$ 35 bilhões. Além disso, ainda foram criados fundos – nos quais serão investidos cerca de R$ 10 bi nos próximos 10 anos – para a revitalização de bacias hidrográficas no Norte, Nordeste e Amazônia, beneficiando o meio ambiente das regiões”, concluiu.