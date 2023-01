A reação do PL à participação de deputados bolsonaristas em ato terrorista

Reportagem da edição de VEJA desta semana mostra como o discurso irresponsável de políticos inspirou e serviu de combustível para os atos de terrorismo e depredação levados à cabo em Brasília por apoiadores de Jair Bolsonaro no último dia 8 de janeiro.

Na esteira dos acontecimentos, lideranças do Partido Liberal (PL) — sigla do ex-presidente — se apressaram em ajustar o tom e condenar os criminosos responsáveis pelo quebra-quebra.

Foi o caso do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, que sobretudo a partir do pós-eleição passou a fazer acenos contundentes a apoiadores do agora ex-presidente, com críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo inclusive que os manifestantes continuassem “na luta”. Logo após a eclosão da invasão e da depredação generalizada nas sedes dos Três Poderes, no entanto, o cacique foi um dos primeiros a ir às redes sociais, afirmando que o ato não representava nem o PL e nem Bolsonaro. Classificando os ataques como uma “vergonha”, afirmou que todos os movimentos de apoio a Bolsonaro, até então, tinham sido pacíficos, exemplos de “educação e confiança”.

Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados, defende a “punição máxima” de criminosos, mas afirma que não há nenhuma comprovação, até o momento, de que parlamentares tenham praticado quaisquer crimes. “Queremos a punição máxima para bandidos e vândalos que cometeram crimes. Se existe algum deputado que incentivou a invasão, ele vai ter que responder por isso (…). Porque aqueles que estavam de acordo com a manifestação pacífica, é uma coisa. Aqueles que de alguma forma participaram, incentivando ou fazendo qualquer outro tipo de movimento favorável ao crime, é outra coisa, e esse político ou empresário terá que ser punido”, diz Côrtes a VEJA. O parlamentar assinala que, caso haja a comprovação de participação de filiados do PL em qualquer crime, o resultado será a expulsão da sigla.

Côrtes afirma inda que o partido seguirá firmemente na defesa de manifestações “pacíficas” e da “liberdade de expressão”, e diz que existe hoje uma preocupação de que o episódio de depredação e invasão sirva de “pretexto” para o governo intensificar uma suposta “perseguição” à oposição — discurso defendido por parlamentares contrários a Lula. “É por isso que falo que tem que separar as coisas. A gente não pode deixar esse discurso que estão querendo aplicar em cima da oposição, como se fosse tudo uma coisa só. É por isso que a gente tem que demonstrar que a nossa posição é a de estar ao lado da punição severa aos criminosos, de ser uma oposição legítima, responsável e pacífica ao governo”, defende.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem fechado o cerco não apenas contra Bolsonaro, mas também contra os chamados “autores intelectuais” do episódio, que poderão ser incluídos na investigação do STF que apura os atos.