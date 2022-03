A proposta para resolver o impasse entre Haddad e França em São Paulo

Interlocutores ligados ao ex-governador Márcio França (PSB) nas negociações do partido com o PT para a formação de uma coligação nas eleições deste ano têm feito circular uma nova proposta de composição para uma eventual aliança com os petistas de São Paulo. Segundo esses intermediários, França aceitaria disputar uma vaga para deputado federal em outubro, retirando sua candidatura ao governo do estado em favor de Fernando Haddad (PT), em troca do apoio do partido na disputa da presidência da Câmara, contra Arthur Lira (PP-AL) em 2023.

A disputa entre França e Haddad vem sendo um entrave para a união entre os dois partidos, que na esfera federal já tem acordo apenas esperando as assinaturas: o recém-filiado ao PSB Geraldo Alckmin será candidato a vice na chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O líder máximo dos petistas já vem fazendo críticas a Lira em discursos e entrevistas, em uma sinalização de que não deverá apoiar o líder do Centrão no ano que vem. Em São Paulo, caso nem França nem Haddad abra mão da disputa ao governo do estado, a expectativa é que Alckmin só se envolva com mais presença na campanha em um eventual segundo turno de um dos dois contra um terceiro adversário.