A ‘proposta de outro planeta’ de Ciro não empolga ufólogos brasileiros

Em meio a sérias dificuldades na missão de estabelecer contatos imediatos com eleitores para conseguir sair de uma posição intermediária nas pesquisas, Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, afirmou que, se eleito, vai liberar “todos os arquivos que existirem na Força Aérea Brasileira” a respeito de OVNIs. Ele deu a declaração em entrevista ao Flow Podcast, ao ser questionado por um internauta se iria abrir a “caixa preta” e “liberar os arquivos confidenciais das Forças Armadas e Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para a população”.

A promessa, no entanto, não animou tanto os ufólogos. “Primeiro que o Ciro não vai ser eleito. Segundo, grande parte dos documentos sobre OVNIs no Brasil já foi liberada. Tem 20.000 páginas de documentos sobre o assunto disponíveis à população no Arquivo Nacional, em Brasília”, afirma Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO e fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. “Muito que era considerado secreto antes já foi liberado, mas ainda tem muita informação secreta a ser divulgada. Nós acreditamos que isso vai ocorrer ao longo dos anos. Nós acreditaríamos se alguns candidatos em potencial fizessem esse tipo de promessa, e não a terceira via”, acrescenta.

Ao que tudo indica, Ciro Gomes não é o único dos políticos a ter interesse em OVNis e na existência de outras formas de vida fora do planeta Terra. O Senado tem uma audiência pública marcada para discutir o tema no próximo dia 24, data em que é comemorado o Dia Mundial da Ufologia. Gevaerd e outros pesquisadores estarão presente a convite do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), autor do pedido para que o assunto fosse discutido. O requerimento também é assinado por outros senadores: Paulo Rocha (PT-PA), Izalci Lucas (PSDB-DF), Antonio Reguffe (Podemos-DF), Jorge Kajuru (Podemos-GO), Marcos do Val (Podemos-ES), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Essa proposta, sim, parece animar os ufólogos. “Nunca, em lugar nenhum no planeta, se reuniu no Senado um grupo de ufólogos e senadores pra discutir essa questão. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a fazer isso. É algo de grande seriedade o que vai acontecer em Brasília no dia 24”, diz Gevaerd.

