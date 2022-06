A promessa de campanha sobre indígenas que Bolsonaro cumpriu à risca

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri e Victoria Bechara. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nunca escondeu que os povos indígenas não seriam pauta em seu governo. Desde que foi eleito, foram várias as declarações contrárias aos direitos dos povos originários. Avisou, inclusive, que durante sua gestão não haveria “um centímetro de terra para indígenas”. Cumpriu o prometido – e se gabou algumas vezes por isso.

O total de terras indígenas demarcadas desde 2018 é zero. Mas Bolsonaro não ficou sozinho nessa política. Seu antecessor, Michel Temer (MDB), também não homologou nenhum território enquanto esteve no Palácio do Planalto.

Desde 1985, o período em que houve mais terras indígenas demarcadas foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 145. Fernando Collor (PTB) vem em seguida, com um saldo de 121 territórios homologados. Durante a gestão de José Sarney (MDB) foram 67. Com Itamar Franco, 18. Já durante os governos do PT, 79 terras foram demarcadas por Luiz Inácio Lula da Silva, e 21 por Dilma Rousseff.