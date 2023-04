A promessa de campanha de Tarcísio que foi engavetada

Ainda atrás nas pesquisas de intenção de voto, em meados de 2022, o então candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu acabar com o programa de câmeras nos coletes dos policiais militares. Motivada pela insatisfação de parte da tropa, a medida foi sendo amansada ao longo da corrida eleitoral até que o ex-ministro de Bolsonaro afirmou que a supressão dos equipamentos dependeria de estudos e seria negociada com o comando da corporação.

Depois dos cem primeiros dias de governo, o assunto morreu dentro e fora dos quartéis. “A gente não tem compromisso com erro e sempre ouviu todos os lados. Existe uma parcela da sociedade que se sente segura com essas câmeras e existe a mesma percepção do comando da corporação. Vamos deixar do jeito que está”, promete o governador.