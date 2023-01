A primeira alfinetada de Sergio Moro em Lula presidente

O ex-juiz e futuro senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi ao Twitter nesta segunda-feira, 2, para comentar sobre o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na véspera, durante a posse.

Algoz do petista, a quem condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato — decisão que foi anulada depois pelo Supremo Tribunal Federal, que também o considerou parcial no caso –, ele usou um velho tema para atacar o petista: corrupção.

Veja a postagem abaixo:

Após a postagem, diversos internautas, apoiadores do presidente, responderam ao ex-juiz. Inclusive há quem tenha lembrado que o partido de Moro pertence à atual base governista.

Você já se pronunciou sobre os corruptos do seu partido? Partido esse que é base do governo empossado ontem?

O cara faz parte do União Brasil, bixo. E tá no tt postando asneira. Como foi o combate à corrupção no governo Bolsonaro do qual vc faz parte, saiu fazendo acusações gravíssimas (sem provas como sempre, mas graves acusações) e depois apoiou no 2º turno?

— Prof. Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) January 2, 2023