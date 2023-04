A previsão que Sergio Moro acertou em cheio

No fim do ano passado, o recém-elei­to senador Sergio Moro (União-PR) demonstrava preocupação com a conjuntura que emergia das urnas. A um interlocutor, desabafou que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva iria colocá-lo ainda mais como alvo, como mostra reportagem de VEJA publicada na edição desta semana. Àquela altura, ele já havia experimentado o desmoronamento da imagem do herói nacional dos tempos de auge da Lava-­Jato, tinha sido criticado por ter se tornado ministro de Jair Bolsonaro e vira a sua atuação exposta pelas mensagens da Vaza-Jato. Além disso, suas decisões envolvendo Lula foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que reabilitou juridicamente e politicamente o petista, que voltou ao Palácio do Planalto.

De fato, a situação do ex-juiz piorou na última segunda-feira, 17, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia ao STF contra Moro pelo crime de calúnia. A acusação tem como base um vídeo divulgado na última sexta-feira, 14, em que ele aparece falando em tom descontraído sobre “comprar” um habeas corpus do ministro do STF Gilmar Mendes. “Não, isso é fiança, instituto … pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”, diz o senador na filmagem, feita aparentemente em uma festa ou confraternização.

Moro afirma que a declaração foi descontextualizada e que foi feita em uma festa junina em uma brincadeira sobre a brincadeira de prender pessoas, típica desses eventos. Nesta terça, ele citou que há vídeo na internet com o contexto todo da fala dele e pede que as pessoas assistam e tirem as suas conclusões. Mas disse que não iria publicar o vídeo. “Se eu postar, do jeito que as coisas andam, é capaz de me prenderem”, afirmou.