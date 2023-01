A polêmica fala de Ana Moser que irritou a comunidade de eSports

Em entrevista data nesta terça-feira, 10, a ministra do Esporte, Ana Moser, declarou que não considera os esportes eletrônicos — conhecidos como eSports — uma modalidade de esporte e que, por isso, sua gestão não investirá nesse segmento.

“O esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. ‘Ah, mas o pessoal treina para fazer’. Treina, assim como o artista, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento”, pontuou a ministra ao portal UOL. “O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte”, argumentou.

Ela ainda lembrou que, em 2022, enquanto representante da ONG Atletas pelo Brasil, atuou para que a Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado, não deixasse o conceito de esporte tão amplo a ponto de poder incluir eSports. “A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. Não tenho essa intenção (de investir nisso)“, garantiu.

O projeto da nova Lei Geral do Esporte (PL 1.153/2019), do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), foi aprovado em junho no Senado, com relatoria da também ex-jogadora de vôlei Leila Barros (PDT-DF), e em julho pela Câmara. No entanto, como passou com alterações na Câmara, ainda precisará ser apreciado novamente pelos senadores.

A declaração de Ana Moser colocou o nome da ministra entre os dez assuntos mais comentados da rede social durante esta tarde, e provocou revolta dos defensores dos esportes eletrônicos.

“Ignorância tremenda da ministra Ana Moser sobre eSports”, escreveu o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), um dos apreciadores da modalidade. “Pior ainda é diminuir a relevância dos nossos atletas, que são respeitados mundialmente e trazem muito orgulho e prestígio ao Brasil. Triste que uma pessoa tão desatualizada sobre a realidade atual ocupe um cargo tão importante”, concluiu.

Continua após a publicidade