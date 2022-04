A pauta que une bolsonaristas e a esquerda contra Guedes

O debate sobre a prorrogação da Lei do Incentivo ao Esporte (LIE), cuja validade termina no fim de 2022, vem unindo parlamentares de diferentes correntes ideológicas contra o posicionamento do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes.

Guedes dá indícios de que é contra a extensão da lei que, desde 2007, incentiva projetos desportivos e paradesportivos através da dedução de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. O posicionamento fez com que o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), ex-nadador e bolsonarista, subisse ao plenário para criticar o Ministério da Economia.

“Faço parte da base do governo e estou com o presidente [Jair] Bolsonaro até o fim, mas o Ministério da Economia quer acabar com a Secretaria Nacional dos Esportes. Ser contra a LIE é uma temeridade”, disse o deputado que assumiu a relatoria do PL 130/2015, responsável por pedir a prorrogação do incentivo. “Como deputado federal, eu me sinto envergonhado em não ter um Ministério da Economia com olhos para o esporte”, completou.

LUTA PELO ESPORTE! Não basta governar um país apenas baseado em números. É preciso ouvir o clamor da sociedade. O esporte é suprapartidário. O esporte une o nosso país, é considerado um pilar da educação. pic.twitter.com/Z6Cx4owePE — Luiz Lima (@Oficialluizlima) April 7, 2022

O discurso encontra reverberação na oposição do governo. O deputado federal Alencar Braga (PT-SP), líder da minoria na Câmara, declarou publicamente o apoio à pauta. O PL é de autoria do ex-judoca João Derly, que o propôs enquanto era deputado pelo PCdoB-RS. Posteriormente, Derly se mudou para o Rede-RS, mas não foi eleito em 2018.

Além dos parlamentares, outras personalidades assumidamente de esquerda iniciaram um movimento nas redes sociais para pedir que o projeto seja pautado no Congresso e que a LIE seja renovada. São os casos da ex-jogadora de vôlei Ana Moser, da ex-nadadora (e desafeto de Luiz Lima) Joanna Maranhão e do ex-atleta de taekwondo Diogo Silva. Juntos, os três somam mais de 230 mil seguidores no Twitter.

A LIE bateu recorde de projetos inscritos (2.507) e recursos captados (445,28 milhões de reais) em 2021, segundo divulgado pela Secretaria dos Esportes. O valor foi 40% maior que no ano anterior.