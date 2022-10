A ofensiva de Lula para tentar virar o jogo em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar nesta semana uma blitz eleitoral por grandes municípios de São Paulo para tentar reverter o péssimo resultado eleitoral no estado no primeiro turno, quando perdeu para Jair Bolsonaro (PL) e viu o seu candidato, Fernando Haddad (PT), chegar atrás do bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O ex-presidente irá visitar as três maiores cidades do estado fora da capital, que concentram quase 2,5 milhões de votantes e 7% do eleitorado paulista total. Na cidade de São Paulo, Haddad venceu com 44,4% dos votos contra 32,6% de Tarcísio.

Na quinta-feira, 6, ele fará uma caminhada em São Bernardo do Campo, quarta maior cidade do estado, morada de Lula por décadas e de onde o petista comandou o movimento sindical que o catapultou para o cenário político nacional durante a ditadura militar. Lula e Haddad venceram na cidade do ABC no primeiro turno.

No dia seguinte, Lula faz o mesmo tipo de ato em Guarulhos, segunda maior cidade do estado. No sábado, será a vez de Campinas, o terceiro maior município paulista. Nas duas localidades, os vitoriosos no primeiro turno foram Bolsonaro e Tarcísio.

A partir de domingo, Lula passa a priorizar outros alvos. Primeiro, vai a Belo Horizonte, para tentar ampliar o seu eleitorado em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e onde venceu no primeiro turno. Na terça-feira, irá ao Rio de Janeiro, terceiro maior estado em número de votantes, e local em que foi derrotado no domingo, 2, por Bolsonaro.