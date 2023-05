A ofensiva de Alexandre de Moraes contra o assédio eleitoral nas empresas

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, vai firmar um acordo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para combate ao assédio eleitoral. O ministro se reúne com o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Pereira, na tarde desta terça-feira, 16, para assinar o documento.

Os casos de assédio eleitoral em ambientes de trabalho aumentaram durante as eleições de 2022. O abuso fica caracterizado quando funcionários são coagidos pelos empregadores a votarem em determinado candidato. Segundo o MPT, foram mais de 3.000 denúncias no período contra cerca de 2.000 empresas. O órgão emitiu 1.400 recomendações, instalou 80 ações civis públicas e firmou 300 termos de ajustamento de conduta.

Um relatório entregue pelo MPT a Moraes em dezembro de 2022 aponta que a maioria dos casos envolveu as eleições para a Presidência da República, principalmente na Região Sul do país, e que o número de denúncias aumentou após o primeiro turno. No segundo turno, grande parte dos casos se concentrou em São Paulo e Minas Gerais.