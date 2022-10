A ofensiva bolsonarista contra os institutos de pesquisa

As divergências entre as projeções feitas na véspera da eleição e os resultados finais nas urnas no primeiro turno da eleição, no domingo 2, deixaram os institutos de pesquisa na mira do bolsonarismo, como mostrou reportagem de VEJA desta semana.

Ao que tudo indica, a gritaria só tende a continuar. Os três primeiros levantamentos de segundo turno seguem mostrando disparidades. De acordo com o Ipec, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) largou com uma diferença de 10 pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), considerando-se os votos válidos. Para o Datafolha, ela é de 6, enquanto o DataPoder diz que a distância é de apenas 4, e a Quaest indica 8.

É esse tipo de diferença que ajuda a dar tração a gestos como o do senador Marcos do Val (Podemos-­ES), que fez requerimento para instaurar uma CPI dos Institutos de Pesquisa. Na quinta 6, já contava com um número suficiente de assinaturas para ser aprovada. Em paralelo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu investigação da PF sobre o assunto e a campanha de Bolsonaro reclamou ao procurador-geral, Augusto Aras.

Para colocar mais fogo ainda na polêmica, ministros do governo, como Fábio Faria, das Comunicações, começaram a pedir aos eleitores do presidente que boicotem as pesquisas.

E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que irá colocar em votação um projeto de lei sobre a divulgação de pesquisas eleitorais – mas não deu maiores detalhes.