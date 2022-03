A nova reforma que Lula quer importar do México

Após voltar de viagem do México, na última semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência, passou a defender que o Brasil promova uma nova reforma política para garantir uma maior representatividade de mulheres no Legislativo. Lula expôs sua ideia nesta quinta-feira, 10, em São Paulo, em um evento organizado pelo PT em celebração ao mês da mulher.

Lula disse que é preciso garantir que as mulheres ocupem metade das vagas nas câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso, e que o sistema de cotas atual não alcança esse objetivo. Por isso, vai defender uma nova “reforma política” para implementar essa mudança.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que esteve com Lula no México, disse que, no país da América do Norte, uma parte das vagas do Legislativo é preenchida por listas partidárias e outra é por voto distrital. Em ambas, as mulheres têm garantida a metade dos assentos.

Lula disse, no evento, que “nunca precisou tanto” da ajuda das mulheres para vencer a eleição. A parcela de eleitoras que rejeita o presidente Jair Bolsonaro (PL) é maior do que a de homens e faz parte da estratégia petista explorar essa fragilidade do adversário.