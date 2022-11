A nova ofensiva bolsonarista contra o STF e o TSE no Congresso

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) afirmou que conseguiu 127 assinaturas para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com objetivo de investigar suposto abuso de autoridade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para que o pedido seja formalmente apresentado é necessário o apoio de 171 deputados.

Até o momento, a maioria das assinaturas é de parlamentares do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, além de representantes do Novo, PP, União Brasil, Republicanos, PTB, MDB, Patriota, PSDB, PSD, e PROS.

O pedido de abertura da CPI de abuso de autoridade é mais uma investida do bolsonarismo — Van Hattem é apoiador do presidente — contra as instituições. As chances de a comissão sair do papel, no entanto, são pequenas.

No documento, Van Hattem cita algumas situações que supostamente configurariam abuso de autoridade: os mandados de busca e apreensão contra empresários que defenderam golpe militar, o bloqueio de 43 contas de empresas e pessoas físicas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial e o bloqueio às redes sociais de parlamentares, além de decisões contra a produtora bolsonarista Brasil Paralelo e a TV Jovem Pan.

O apoio de todos está sendo fundamental para conseguirmos as 171 assinaturas para que a CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE seja instalada. Já conseguimos o apoio de 127 parlamentares. Conto com você para pedir ao seu deputado para assinar o requerimento CD228980315300. pic.twitter.com/s7wpxOJYpa — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) November 23, 2022

