A nova frente de batalha de Doria contra Lula

Após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar a defender a regulamentação da imprensa, caso volte a ocupar o Palácio do Planalto, o assunto se tornou novo alvo de críticas dos adversários. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi às redes para comentar o que considera “um atraso para o Brasil e uma afronta à liberdade do país”.

Lula disse, em uma entrevista nesta quarta-feira, 9, à Rádio Clube de Pernambuco, que é preciso criar “regras de civilidade” em meios de comunicação, que poderiam afetar emissoras de TV, rádio e publicações na internet. Ele é a favor de regulação inclusive do conteúdo para garantir que seja plural e retrate “o que pensa a sociedade”.

“Eu quero liberdade de imprensa, liberdade com L maiúsculo, liberdade que a imprensa fale o que quer, mas a imprensa respeite o direito de resposta”, afirmou o petista. “Liberdade para a imprensa não criar um pensamento único, um pensamento plural, ela tem que colocar o que pensa a sociedade”, disse o ex-presidente. “O jornal e a revista, escrevam o que quiser, porque essa não vai ter nenhuma regulação, mas você não pode deixar a internet do jeito que está. Você não pode deixar a internet virar uma fábrica de mentira, uma fábrica de fake news, uma fábrica de provocações.”

Doria reagiu em sua conta oficial no Twitter, comentando que “regular imprensa significa censurar a imprensa”, e comparou a ideia com medidas autoritárias. “Seja da direita ou da esquerda, quem flerta com a censura, compactua com o autoritarismo e com a ditadura”.

Não é a primeira vez que Lula é alvo de críticas por causa da ideia. Em setembro do ano passado, após o petista trazer o assunto à tona, o presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou que “a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir”.