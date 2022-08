A nova derrota de Tarcísio na Justiça Eleitoral de São Paulo

A Justiça Eleitoral paulista condenou a campanha do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) a pagar uma multa de 5.000 reais por propaganda eleitoral antecipada. O motivo foi a divulgação de um vídeo em que o locutor afirma que “São Paulo precisa de Tarcísio Gomes de Freitas no comando” e que “Agora chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. É hora de Tarcísio”. A ação foi proposta pelo diretório paulista do Brasil 35, antigo Partido da Mulher Brasileira.

Na decisão, a juíza Maria Claudia Bedotti afirmou que a publicação, fora do período permitido (16 de agosto), pode desequilibrar a disputa. “Não há dúvidas que a postagem não se limita a enaltecer as qualidades pessoais do pré-candidato, na medida em que contém orações que, assim como a hashtag, têm similitude semântica com o pedido expresso de voto (…) O meio de comunicação utilizado pelo representado para divulgação de propaganda eleitoral antecipada possui inegável alcance, haja vista que, por ocasião da propositura da representação, o conteúdo impugnado já contava com 63 mil visualizações, ostentando, portanto, aptidão de desequilibrar a disputa, privilegiando-o em detrimento dos demais pré-candidatos”.

Há duas semanas, o TRE já havia determinado, em caráter liminar, que os vídeos fossem retirados do ar.