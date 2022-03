A morte de um dos maiores torturadores do regime militar brasileiro

Morreu na quarta, dia 9, aos 87 anos, o delegado aposentado e ex-integrante do Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul (DOPS-RS), Pedro Carlos Seelig. Segundo a Polícia Civil, Seelig faleceu de causas naturais em Porto Alegre, onde morava. Ele foi velado e cremado ontem, na capital gaúcha.

Seelig está na lista de 377 agentes do estado do relatório final da Comissão Nacional da Verdade como um dos responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura militar (1964-1985). Conhecido como “Fleury dos Pampas”, ele foi acusado pelos militantes uruguaios Lílian Celiberti e Universindo Díaz de ser o responsável pela operação clandestina que os sequestrou em Porto Alegre, em 1978, como parte da Operação Condor.

Segundo a Comissão, Seelig é descrito como “responsável pelas prisões e pelos interrogatórios” no Setor de Operações e destacado por ter “participação em casos de detenção ilegal, tortura e execução”. Ele foi absolvido da acusação em 1980 por falta de provas e chegou a integrar o Conselho Deliberativo da Diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep).