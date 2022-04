A metralhadora verbal de Carlos Bolsonaro contra Lula no Twitter

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O comportamento recente de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador e filho do presidente da República, mostrou que a campanha eleitoral de fato começou. Dos onze tuítes publicados em sua conta desde segunda-feira 11, nove foram ataques direcionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato e principal adversário de Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas.

O método é conhecido. O filho Zero Dois do presidente usa uma matéria da imprensa que diz que Lula pretende controlar os preços para conter a inflação para afirmar que o Brasil, se presidido pelo petista, se tornará a Venezuela, e no dia seguinte ataca a mesma imprensa que chama Lula de “ex-presidente” e não de “ex-presidiário”.

Em outra publicação, criticou o evento em Harvard onde falaram alguns dos presidenciáveis brasileiros, como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB), insinuando que estes estariam defendendo Lula ao atacar Bolsonaro. “Noto que nos EUA, estão reunidos uns biografados, aveludados e isentões soltando mais a franga e mentindo em prol do descondenado com mais força que filhote de cervo recém nascido tentando ficar de pé”, escreveu.

Em outro post, ironizou o fato de alguns nomes da cúpula da CPI da Pandemia terem jantado com Lula. Entre eles, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) — os dois primeiros, chamados pelo vereador de “Rodolfo Rodrigues” e “Osmar Assis”.

A última publicação foi na manhã desta quarta-feira, 13. Carlos Bolsonaro postou um print da rede de televisão CNN Brasil para falar das intenções de voto da região Norte do país. Na tabela, apesar de Bolsonaro ter um porcentual maior que Lula (41% contra 31%), ele aparece em segundo lugar. “Mais um truque diário de semiótica”, teorizou o vereador.

O engano de Carlos fica claro ao observar que, na mesma tabela, Simone Tebet aparece abaixo de João Doria, apesar de ter 1% (contra 0% do tucano no Norte). Isso porque a CNN montou a tabela com base nas pesquisas nacionais, onde Lula está à frente de Bolsonaro e Doria à frente de Tebet — por isso a colocação de ambos na lista, independentemente da preferência de cada região.