A metralhadora verbal de Bolsonaro contra o PT

O evento no Palácio do Planalto era para anunciar o Programa Renda e Oportunidades, mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o seu discurso basicamente para atacar os governos do PT, partido que, por ora, é o seu principal adversário na corrida presidencial.

Ao citar o drama dos refugiados venezuelanos que chegam ao Amapá – o governador Antonio Denarium (PP) estava presente –, ele atacou o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e o relacionou ao PT. “Regime defendido por uns que ocuparam o poder por quatorze anos aqui no Brasil”, disse.

Também aproveitou para elogiar o seu provável vice, o ministro da Defesa, Braga Netto, que comanda a Operação Acolhida, direcionada aos refugiados venezuelanos na fronteira em Roraima. Disse que, se não fosse a ação do seu governo, restaria ao venezuelano “fugir montado num toco de bananeira para a África”. “Ou para o norte do Brasil, enfrentando tubarões, também num toco de bananeira”.

Depois, criticou o discurso frequente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da militância petista de culpá-lo pelo aumento do preço dos combustíveis. “Tem gente que acha que se outra pessoa estivesse aqui, a gasolina estaria a três reais. No mundo todo está dez reais, mas aqui estaria três”, afirmou.

Também disse que ele levou água para o Nordeste com a transposição do rio São Francisco, diferente de seus antecessores. “Levaram dez anos, desviaram não água, mas dinheiro”.

Disse ainda que foi muito fácil fazer isso e que a ação do governo custou 14 bilhões de reais, muito pouco perto do endividamento da Petrobras e do BNDES deixado pelos governos anteriores, que, segundo ele, está em 1,4 trilhão de reais. “Isso foi roubo, desvio, projetos malfeitos, dinheiro para fora do Brasil. Ou alguém acha que o Maduro está pagando a dívida do metrô de Caracas. Não tem metrô em Belo Horizonte, mas tem em Caracas. E a última presidente, ou presidenta, era de Minas” — na verdade, o último presidente foi Michel Temer (MDB).

Depois, criticou aqueles que defendem a volta de Lula ao poder. “Não querem voltar um cara para a cena do crime. Alguns querem voltar a quadrilha toda”, afirmou.