A ‘manobra’ que devolveu água à população de São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo, que teve toda a cidade praticamente inundada com as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril e registra 180 mil moradores fora de casa, retomou o abastecimento de água para cerca de metade da população a partir de uma ‘manobra inédita’. Em apenas três dias de estudos técnicos, a prefeitura conseguiu conseguiu ligar três das sete bombas da Elevatória de Água Bruta, responsável por captar a água do Rio dos Sinos para tratamento.

Com a região alagada e sem energia, os funcionários do Serviço Municipal de Água e Esgotos São Leopoldo (Semae) criaram uma forma de acionar os motores por meio de 800 metros de cabos (que pesam quase duas toneladas) sustentados por boias e instalados com a ajuda de mergulhadores e operadores de jet ski com conhecimento de navegação em rios e mares. Em terra, os fios se conectam a dois geradores e desse modo conseguem ‘levar a energia’ até as bombas.

“Foram mais de dez pessoas apenas para transportar esses cabos até a margem do rio e depois puxá-los”, explicou Paulo Grave, gerente de manutenção da Eletroindustrial, empresa especializada que ajudou no processo, em vídeo postado nas redes sociais. Grave explicou ainda que a solução foi necessária porque a estação de captação foi alagada, impedindo o funcionamento normal das bombas. Os testes foram acompanhados pelo prefeito da cidade, Ary Vanazzi (PT) e o Ministro de Comunicações, Paulo Pimenta.

“Essa iniciativa nobre e revolucionária é fruto da força dos nossos funcionários, que mesmo com as bombas e os motores debaixo d´água, conseguiram criar uma nova forma de fazer o Semae distribuir água. Isso é compromisso, seriedade e um sinal de que vamos recuperar rapidamente a nossa cidade”, disse o prefeito, que teve sua casa inundada pelos temporais. A cidade, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, tem população estimada em 238.648 habitantes.

“Com uma simples ideia conseguimos trazer água de volta a São Leopoldo e dar dignidade novamente para a população”, comemorou o diretor do Semae, Maurício Mearim, que trabalha agora em uma ação emergencial como o objetivo fazer voltar a funcionar a casa de bombas no entorno da rodoviária para acelerar o escoamento da água no centro.

A promessa da prefeitura é bombear a água e recuperar os diques do Arroio Gauchinho, na Vila Brás, do arroio da João Corrêa, no bairro Vicentina. As obras começaram de forma emergencial. “Vamos trancar a água e, se Deus quiser, na semana que vem teremos pouca água para tirar da Campina e da Vila Brás”, declarou Vanazzi.

Na noite desta sexta, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) conseguiram reduzir o isolamento da cidade, liberando o fluxo de veículos na BR 116 entre São Leopoldo e Nova Hamburgo. O acesso facilitará o trabalho da reconstrução dos diques.