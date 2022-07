A maior “façanha” do candidato bolsonarista ao Senado por SP

A acirrada disputa de políticos para ver quem será o nome ungido por Jair Bolsonaro para concorrer ao Senado por São Paulo parece ter acabado com os fortes sinais de que a escolha do presidente recairá por Marcos Pontes. Assim, ele se torna o vencedor do páreo que contava com concorrentes como Janaína Paschoal, Carla Zambelli e Marco Feliciano. Caso Bolsonaro não mude de ideia e Pontes seja bem-sucedido na missão eleitoral, restará a dúvida se o astronauta e ex-ministro não vai repetir no Senado a característica mais marcante de sua passagem pela Esplanada dos Ministérios. Se Pontes tiver na casa legislativa o mesmo desempenho, o Senado deverá ganhar um novo campeão de faltas.

Empossado titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, ele se notabilizou por passar a maior parte do tempo longe de Brasília. Foi o ministro que mais viajou para fora do país na atual gestão, com uma quilometragem que daria para realizar 454 vezes o percurso de ida e volta que fez a bordo da nave russa Soyuz na pioneira missão espacial. Levantamento feito por VEJA com base em dados do governo mostra que ele fez 107 viagens, vinte internacionais —de Paris à Antártica —, e gastou meio milhão de reais em diárias e passagens.

Há um contraste entre essa agenda viajandona (incluindo o gasto demandado pelos tours constantes) e a realidade da pasta que comandava. No fim do ano passado, ele ameaçou pedir demissão após o corte de 690 milhões de reais, ou 90%, do orçamento de pesquisa. Pontes também ficou conhecido por outra “façanha”: a de prometer desenvolver uma vacina nacional contra a Covid-19, o que nunca ocorreu.

Continua após a publicidade