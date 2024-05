A lamentável onda de saques que tomou conta de uma cidade esvaziada no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quarta-feira, 29, nove pessoas suspeitas de praticar roubos em larga escala em Eldorado do Sul, cidade da região metropolitana de Porto Alegre que foi completamente inundada e evacuada em razão das chuvas. Com as prisões de hoje, o número de detidos por saquear o município ou receber mercadorias roubadas chega a 22.

De acordo com as autoridades policiais, os roubos não se restringiram a alimentos e itens básicos de higiene pessoal — os ladrões chegaram a levar aparelhos eletrônicos como televisões, computadores, geladeiras, motosserras, veículos e até tratores. Segundo a delegada responsável pela investigação, Luciane Bertoletti, a ação “não se trata de furto cometido por quem tem fome”, mas sim para revender mercadorias roubadas. “O objetivo era mercantil, aproveitar a confusão para saquear o que pudessem”, afirma.

Ainda segundo a polícia, os crimes não foram praticados de forma isolada, mas por indivíduos organizados em quadrilhas que utilizavam retroescavadeiras para invadir as empresas e transportavam os itens roubados em caixas d’água vazias. Ao todo, foram dezessete empresas saqueadas em Eldorado do Sul. “Nós não vamos descansar até prender todos aqueles que praticaram crimes nesse momento, é tolerância zero”, declara Sandro Caron, secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Evacuação em massa

Localizada às margens do Guaíba e perto do Rio Jacuí, a cidade de Eldorado do Sul foi forçada a realizar uma evacuação às pressas no início de maio devido ao rápido alagamento das ruas. Em poucos dias, o volume intenso de chuvas e o transbordamento dos corpos d’água deixaram 100% do município praticamente submerso, situação que durou quase quinze dias — somente na última quarta-feira, 22, os moradores puderam começar a voltar ao local para mensurar os prejuízos.

Ao todo, cerca de 32.000 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas e enviadas a abrigos ou casas de amigos e parentes, o equivalente a 80% dos quase 40 mil habitantes do município. A estimativa da prefeitura de Eldorado é que ao menos 20 mil residências tenham sido danificadas oou completamente destruídas pelas chuvas ao longo do mês.