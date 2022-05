A inacreditável realidade paralela de Janaína Paschoal

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apenas no último mês, o presidente Jair Bolsonaro mandou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) calarem a boca e não encherem “o saco dos outros”, acusou o ministro Luís Roberto Barroso de mentir sobre o sigilo de um inquérito e ameaçou não cumprir decisão judicial caso a Corte decida contra o marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. Isso sem contar a afronta que mais repercutiu no país: a graça constitucional (um tipo de indulto) concedida ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), menos de 24h após a decisão de condená-lo por ameaçar ministros do tribunal – e antes mesmo do encerramento do processo.

A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP), porém, não viu nenhum ataque do presidente à Suprema Corte. No Twitter, ela pediu que se demonstrassem quais foram os ataques. “Eu gostaria que a Imprensa explicitasse quais foram os ataques de Bolsonaro ao STF. As chamadas se referem a esses tais ataques, sem demonstrar. Os atos foram públicos!”, ela escreveu, aproveitando ainda para posar de ombudsman da imprensa.

Eu gostaria que a Imprensa explicitasse quais foram os ataques de Bolsonaro ao STF. As chamadas se referem a esses tais ataques, sem demonstrar. Os atos foram públicos! Como manipulam tanto a verdade? Isso não é jornalismo! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) May 2, 2022

Janaína já teve momentos de crítica a Bolsonaro. Em março de 2020, ainda no início da pandemia, ela afirmou que Bolsonaro tinha “que sair da Presidência da República”, e repreendeu a ida do presidente a manifestações que contrariavam recomendações sanitárias de distanciamento. Nos últimos meses, em pré-campanha para a disputa do Senado, ela tem defendido arduamente o governo federal e demonstra apoio ao candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas.