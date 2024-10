A impressionante marca de votos válidos que João Campos alcançou em Recife

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), está a poucos dias de uma vitória eleitoral incontestável. Segundo levantamento feito entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 2, ele tem nada menos que 82,5% dos válidos (excluídos brancos e nulos) a quatro dias da eleição.

Segundo a pesquisa, aparecem na sequência o ex-ministro Gilson Machado (PL), com 8,5% dos votos válidos, seguido pelo deputado federal Daniel Coelho (PSD), com 4,8%; e pela deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 3,3%. Os demais candidatos não somam um ponto percentual.

Votos totais

Nos chamados votos totais (quando são considerados brancos e nulos), João Campos tem 75,6% das intenções de voto contra 7,8% de Gilson Machado; 4,4% de Daniel Coelho; e 3,3% de Dani Portela.

Aprovação

A performance eleitoral de João Campos é alavancada pela excelente aprovação de sua gestão. Segundo o Paraná Pesquisas, o seu trabalho à frente da prefeitura é aprovado por 89,8% dos eleitores de Recife e reprovado por 8,1% — outros 2,1% não souberam ou não quiseram responder.

Futuro político

Filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, ambos ex-governadores de Pernambuco, João Campos venceu a eleição para a prefeitura em 2020 superando um racha do clã ao bater a prima Marília Arraes em uma acirrada campanha eleitoral.

Agora, é quase certo que João Campos, com a vitória impressionante que deverá obter no próximo domingo, será candidato ao governo de Pernambuco em 2026 contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSDB), que irá tentar a reeleição.

Pesquisa

O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores em Recife entre 28 de setembro e 01 de outubro e registrou a pesquisa na Justiça Eleitoral sob o nº PE-04889/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.