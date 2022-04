A imagem de Doria no momento de sua saída do governo de SP

O presidenciável João Doria (PSDB) deixou o governo de São Paulo na sexta-feira, 1º, para disputar a Presidência da República na eleição de outubro deste ano. Com 2% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Datafolha, de março, o tucano vai se dedicar agora a fazer decolar a sua postulação ao Palácio do Planalto.

Mas qual é a imagem de Doria ao deixar o governo paulista? Segundo levantamento feito pelo Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de março e divulgado nesta segunda-feira, 4, a gestão do tucano é desaprovada por 61,6% dos eleitores do estado. Em dezembro de 2021, essa taxa era de 51%. Para o instituto, portanto, a imagem do tucano — ao menos de sua gestão — piorou nos últimos meses no estado.

Segundo o Datafolha, no entanto, Doria tem o que comemorar. A sua rejeição na pesquisa presidencial ao Planalto vem caindo nos últimos levantamentos. Em setembro de 2021, 37% diziam que não votariam no tucano para presidente de jeito nenhum — o número caiu para 34% em dezembro e chegou a 30% em março. Ou seja, a imagem do ex-governador de São Paulo vem melhorando entre os eleitores brasileiros.

Doria começa no próximo final de semana, na Bahia — terra do seu pai, João Agripino da Costa Doria, deputado federal cassado pela ditadura — a sua campanha presidencial para valer.