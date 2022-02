A ‘guerra cultural’ que projeta o novo pitbull do bolsonarismo nas redes

A adesão completa do presidente Jair Bolsonaro ao Centrão e a saída do governo de nomes como o do ex-chanceler Ernesto Araújo e o do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (ambos hoje acusam Bolsonaro de ter traído sua base), enfraqueceu a desvairada “ala ideológica” da gestão do capitão, hoje sem assento no primeiro escalão governista. Mas ela não foi totalmente extirpada do governo e novos personagens tentam ocupar esse espaço.

Enquanto os rumos da administração são ditados por nomes como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP e um dos papas do Centrão, novos nomes do “bolsonarismo ideológico” despontam em prateleiras inferiores do poder. Um dos principais pitbulls dessa turma é o Secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, que tem se projetado nas redes sociais como o responsável por acabar com a “mamata” de artistas de esquerda com recursos provenientes da Lei Rouanet.

Capitão da PM da Bahia e chefiado pelo secretário especial de Cultura, o ex-ator de Malhação Mario Frias, Porciuncula cumpre à risca a tática de guerrilha do bolsonarismo digital: além de se apresentar como xerife da lei de fomento à cultura, o que lhe confere especial peso entre a militância, o rapaz mostra-se um seguidor do escritor Olavo de Carvalho, morto na semana passada, e orienta-se sob a lógica alucinada de uma permanente “guerra cultural” contra a esquerda. Também se posiciona como detrator do passaporte de vacinação e do isolamento social, do ex-ministro e presidenciável Sergio Moro e da imprensa, especialmente a Rede Globo.

Porciuncula já defendeu que a arte cristã ganhe espaço no fomento oficial. Nas redes sociais, ao lado de elogios a Olavo de Carvalho, a quem atribui um “reforço intelectual” de sua fé, ele publica trechos da Bíblia, e, ao lado do chefe Frias, posa empunhando armas. Até o início do ano passado, uma comissão julgava as propostas da Rouanet, mas o mandato dos 21 membros venceu em abril e Porciuncula passou a ser o único responsável pela aprovação.

Como mostrou levantamento feito por VEJA, a Secretaria de Cultura sob Frias e Porciuncula experimenta um aumento expressivo no número de iniciativas com teor religioso que tiveram aval para a captação de dinheiro via isenção fiscal permitida pela Lei Rouanet: foi de um projeto em 2020 (Frias assumiu em junho) para dezenove em 2021. A lista inclui peças de teatro com personagens bíblicos, festivais com temática cristã, livros e filmes sobre santos, álbuns de música gospel e oficinas musicais ou pedagógicas capitaneadas por entidades religiosas.